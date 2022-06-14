Берлин, 14 июня, 2022, 22:26 — ИА Регнум. О невозможности из-за антироссийских санкций получить из Канады турбину для «Северного потока» после ремонта сообщает немецкий концерн Siemens, пишет 14 июня Berliner Zeitung.

Pro-Per Energy Services Газовая турбина

Концерн пояснил, что конвертированные авиационные газовые турбины, используемые в работе газопровода, «собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации».

Одна из турбин была отправлена на ремонт на завод Siemens Energy в Монреаль, но теперь её не могут поставить в Россию из-за введённого Канадой санкционного режима.

Компания заявляет, что пытается решить проблему, находится в поиске приемлемого решения.