Вашингтон, 14 июня, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Режиссёр «Достать ножи» Райан Джонсон рассказал, как будет называться вторая часть детектива. Об этом сообщил портал Afisha 14 июня.

Цитата из к/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США К/ф «Достать ножи». Реж. Райан Джонсон. 2019. США

По словам постановщика, сиквел проекта получит название Glass Onion («Монокль»). Джонсон также отметил, что при создании ленты он вдохновлялся книгами писательницы Агаты Кристи.

Напомним, премьера сиквела «Достать ножи» намечена на конец 2022 года. Главную роль в картине вновь сыграет Дэниел Крейг.