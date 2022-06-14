«Арсенал» может арендовать голкипера «Барселоны» Нето
Лондон, 14 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» может взять в аренду на один сезон 32-летнего бразильского голкипера каталонской «Барселоны» Нето. Об этом 14 июня сообщило издание Sport. es.
По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет найти сменщика для основного вратаря Эрона Рэмздейла в связи с вероятным уходом Бернда Лено из клуба в грядущее летнее трансферное окно.
Нето выступает за «сине-гранатовых» с 1 июля 2019 года после перехода из «Валенсии» за 26 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.
В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Нето принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил четыре мяча.