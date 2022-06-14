Лондон, 14 июня, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» может взять в аренду на один сезон 32-летнего бразильского голкипера каталонской «Барселоны» Нето. Об этом 14 июня сообщило издание Sport. es.

ФК «Арсенал»

По информации источника, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет найти сменщика для основного вратаря Эрона Рэмздейла в связи с вероятным уходом Бернда Лено из клуба в грядущее летнее трансферное окно.

Нето выступает за «сине-гранатовых» с 1 июля 2019 года после перехода из «Валенсии» за 26 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 32-летнего бразильца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Нето принял участие в трех матчах регулярного чемпионата, в которых пропустил четыре мяча.