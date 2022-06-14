Тель-Авив, Израиль, , 23:02 — REGNUM Уехавший из России в Израиль комик Максим Галкин рассказал, до сих пор не выучил местный язык. Об этом сообщил портал «‎Телепрограмма»‎ 14 июня.

Максим Галкин Кадр из интервью для Галины Юзефович

Подобное признание артист сделал во время своего концерта в Тель-Авиве (Израиль), когда обратил внимание на опоздавшего на выступление зрителя: «А как на иврите спросить: «Он остальные ряды тоже будет пересаживать?» Это вы пришли? Дай бог вам здоровья. Из-за вас не начинали. Все эти люди, которые сидели в этом ряду, они просто держали для вас место». Стоит отметить, что недавно Галкин заявлял о том, что пока что не планирует возвращаться в Россию.

Напомним, в начале марта 2022 года Максим Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми покинул Россию. В настоящий момент комик находится в Израиле, на территории которого проводит концерты.

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