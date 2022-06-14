Горловка, ДНР, , 22:05 — REGNUM Горловский район ДНР подвергся обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований вечером 14 июня, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Горловка после артобстрела Mstyslav Chernov

В 16:00 мск украинские боевики обстреляли Калининский район города Горловка: со стороны населённого пункта Новолуганское было выпущено четыре снаряда калибра 122 мм. В 18:00 мск выпущено пять снарядов калибром 152 мм.

В 17:50 мск посёлок Пантелеймоновка был обстрелян со стороны населённого пункта Новгородское пятью снарядами калибра 122 мм.

В 18:05 мск по Никитовскому району Горловки ВСУ открыли стрельбу со стороны Новгородского, выпустив три снаряда калибра 122 мм. В 18:25 мск этот же район украинские боевики обстреляли со стороны населённого пункта Дзержинск, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.

В 18:15 мск по Горловке снова открыли огонь со стороны Новгородского, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм. В 18:20 и 18:50 мск Горловку обстреляли со стороны населённого пункта Нелеповка, выпустив восемь снаряда калибра 122 мм.

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