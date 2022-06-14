Курган, 14 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. Жители Кургана могут экономить на проезде в автобусах, приобретая у перевозчиков специальные скидочные карты. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации областного центра.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Автобус

Напомним, стоимость проезда в кургане составляет 30 рублей. По скидочным картам стоимость поездки составляет от 20 до 24 рублей.

Пенсионеры и школьники кургана могут воспользоваться тарифными планами «Пенсионный» и «Школьный», стоимость проездного при которых составляет 1110 рублей. Проездной рассчитан на 50 поездок в течение 50 дней. Стоимость проезда по такой карте составляет 22 рубля 20 копеек. Купить проездной может любой пассажир, а право проезда по нему предоставляется только при предъявлении пенсионного удостоверения либо ученической справки.

Транспортная карта «Кузнечик» действует на маршрутах №12,13,31,301, 308, 311, 312, 318, 341, 353, 388, 391. Самый выгодный тариф по карте «Кузнечик» называется «Длинный 2022». Он рассчитан на 100 поездок в течение 90 дней. Стоимость проездного по данному тарифу составляет 2010 рублей, и одна поездка обойдётся в 20 рублей 10 копеек. Стоимость поездки по тарифу «Короткий» составит 24 рубля.

«Безлимитный проездной» от ООО «ЭлКарт» стоит 3000 рублей. Используя его, пассажир курганского общественного транспорта имеет право совершить в течение календарного месяца неограниченное количество поездок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года перевозчики собирались поднять стоимость проезда на три рубля — до 33 рублей.