Вулвергемптон, Великобритания, , 21:54 — REGNUM Сборная Англии в матче четвертого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона 2022/23 встретится со сборной Венгрии. Игра пройдет в Вулверхэмптоне на стадионе «Молинью» и начнется в 21:45 по московскому времени.

Гарет Саутгейт Fifa.com

На матч назначена французская бригада арбитров во главе с Клеманом Турпеном. Ассистенты главного судьи — Николя Дано и Сириль Грингор.

Стартовые составы команд:

Англия: Эрон Рэмздейл, Кайл Уокер, Джон Стоунс, Марк Гэи, Рис Джеймс, Калвин Филлипс, Джуд Беллингем, Конор Галлахер, Джаррод Боуэн, Харри Кейн, Букайо Сака.

Венгрия: Денеш Дибус, Адам Ланг, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Аттила Фиола, Доминик Шобослаи, Каллум Стайлс, Жолт Надь, Андраш Шафер, Роланд Шаллаи, Адам Саллаи.

В последние разы сборные Венгрии и Англии играли между собой 4 июня 2022 года в матче первого тура Лиги наций. Тот матч завершился поражением команды Гарета Саутгейта, а единственный мяч на 66-й минуте встречи ударом с пенальти забил полузащитник «Ред Булл Лейпцига» Доминик Шобослаи.