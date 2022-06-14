Вашингтон, 14 июня, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Военные США собираются передавать Украине разведывательную информацию для более точной стрельбы из реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил 14 июня заместитель шефа Пентагона по политическим вопросам Колин Кол на конференции, посвященной национальной безопасности США CNAS.

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«Мы поделимся с украинцами тем, что им необходимо для выбора целей для нанесения ударов на их территории», — сказал Кол.

Также Кол пояснил, что речь идет о высокоточных боеприпасах большой мощности, которые позволят не расходовать боезапас массово.

Ранее Колин Кол сообщил, что украинские военные уже проходят обучение по эксплуатации американских реактивных систем залпового огня HIMARS и MLRS.

Стоит отметить, что активный обмен разведданными всех форматов между военными США и Украины начал осуществляться задолго до начала российской спецоперации против укронацистов.