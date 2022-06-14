Москва, 14 июня, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Известная телеведущая Ксения Бородина купила дочерям личный автобус. Об этом сообщил портал StarHit 14 июня.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ксения Бородина

«Совместный утренний завтрак в нашей семье невозможен. Дети просыпаются в 7 утра, а я в это время, признаюсь, еще в постели. К слову, дочки сами не успевают завтракать дома, они едят в школе. Я им купила автобус для поездок в школу, чтобы они могли лечь и доспать, отдохнуть. Эта машина уже превратилась во второй дом — так много времени они в ней проводят. Ведь после школы девочки отправляются на кружки и дополнительные занятия», — заявила Бородина. Стоит отметить, что стоимость подобного автомобиля телеведущая раскрывать не стала.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, Ксения Бородина стала резидентом ОАЭ. Помимо этого, знаменитость в ближайшее время планирует получить аналогичный статус в Турции.