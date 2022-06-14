Ижевск, 14 июня, 2022, 21:47 — ИА Регнум. На одной из улиц Ижевска около 4 часов утра сотрудниками подразделения ДПС был задержан автомобиль «Шевроле-Нива», за рулем находился водитель с признаками опьянения. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

TheDigitalWay Угон автомобиля

Было установлено, что 35-летний мужчина является сотрудником автомойки, которая находится недалеко от места задержания. Выпив на рабочем месте, мужчина решил съездить за дополнительной порцией алкоголя. Для этого он взял автомобиль, оставленный клиентом на ночь на автомойке.

Задержанный привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством либо лишенным права управления транспортным средством»). Кроме того, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения»). За данное преступление законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля скорой помощи. Одного из госпитализированных ранее пациентов после оказания необходимой медицинской помощи отпустили домой. Выйдя из здания, мужчина увидел машину с ключами зажигания, оставленными в салоне. Он сел за руль автомобиля и поехал в сторону дома.

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