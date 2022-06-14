Турин, Италия, 14 июня, 2022, 21:42 — ИА Регнум. В Италии выросло число граждан, имеющих работу, сообщили в национальной службе статистики 14 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

По итогам первого квартала 2022 года число имеющих работу увеличилось на 4,1% (на 905 тысяч человек).

Рост обеспечен в основном за счет временных контрактов (их число выросло на 16,3% — на 412 тысяч), но увеличилось и число трудоустроенных по постоянным контрактам, а также самозанятых (в обоих случаях — на 2,6%).