Москва, , 21:41 — REGNUM С 14 по 16 июня для победителей, финалистов и экспертов всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей» проходит в круиз на борту четырехпалубного теплохода «Константин Коротков» в рамках программы «Больше, чем путешествие». Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Программа «Больше, чем путешествие» реализуется при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм), Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь), Министерства науки и высшего образования РФ и Российского общества «Знание».

В круиз pasja1000

В рамках круиза участники посетят туристические точки притяжения Москвы и Твери. На пути путешественников ждет обзорная экскурсия в Морозовские казармы, или так называемый «Двор Пролетарки» — историко-архитектурный комплекс общественных, промышленных и хозяйственных зданий, построенных для «Товарищества Тверской мануфактуры» в период с 1858 по 1913 гг., где были сняты сцены для множества российских и советских фильмов и сериалов. Также путешественники примут участие в образовательных лекциях на темы: «Тверское княжество — на пути из Петербурга в Москву» и «Волга: от бурлаков до высокотехнологичных лайнеров», смогут побывать на экскурсии в машинном отделении теплохода и капитанской рубке.

На борту теплохода состоится проектно-образовательная сессия, в которой примут участие победители и финалисты профессиональных конкурсов для педагогов и студентов президентской платформы «Россия — страна возможностей», представители профессионального сообщества конкурса «Флагманы образования», ведущие эксперты сферы образования, представители образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, а также почетные гости.

В рамках проектно-образовательной сессии участники обсудят актуальные вопросы отечественного образования, приоритеты профессионального и личностного развития работников сферы образования, потребности, возможности и дефициты, которые существуют на сегодняшний день для карьерного и личностного роста педагогов, а также рассмотрят современные форматы организации конкурсного движения, которые могут быть внедрены и масштабированы для повсеместного вовлечения в них представителей сферы образования.

«Проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» постоянно находятся в развитии. Наша команда прорабатывает новые форматы, реагирует на запросы конкурсантов, а также стремится сделать участие максимально интересным и развивающим для нашего сообщества. Интеграция проектов «Флагманы образования» и «Больше, чем путешествие» это не только история о сотрудничестве проектов, это важный этап взаимодействия. Я уверен, что круиз «Навстречу Году педагога и наставника» возьмет яркий старт, а его участники смогут не только обсудить важные задачи, стоящие перед сферой образования сегодня, но и получить положительные эмоции от настоящего путешествия», — прокомментировал руководитель направления развития АНО «Россия — страна возможностей» Иван Шулюпин .

Каждый тур программы «Больше, чем путешествие» предполагает туристическую часть, включающую в себя экскурсии по знаковым местам региона, лекции от ведущих спикеров Российского общества «Знание» и других партнеров, а также общественно-полезную: участие в волонтерских акциях, разработку проектов по улучшению городской среды, встречи с профессиональным сообществом, учеными и представителями органов власти. Свыше 50 000 человек уже получили приглашение в поездку, из них более 25 000 уже отправились в свои путешествия по России. География проекта охватывает 79 регионов России, для выбора доступно 370 программ.

«Особое внимание мы уделяем полезной программе наших туров. В этот раз путешественники, участники проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия — страна возможностей», познакомятся с совершенно новым форматом круизов, который помимо классических составляющих такого путешествия — проживание в комфортабельных каютах, питание и экскурсионное сопровождение, включает в себя и образовательную часть программы, направленную на развитие профильных знаний и компетенций. В формате проектной сессии путешественники обсудят актуальные вопросы отечественного образования и личностного развития работников данной отрасли, примут участие в полезных дискуссиях, на которых обменяются опытом и успешными кейсами из своей профессиональной деятельности. Надеемся, что наши круизеры отметят полезность участия в такой поездке для себя», — рассказала руководитель программы «Больше, чем путешествие» Ольга Юканова .

Поездки, куда в ближайшее время отправятся участники программы, охватывают практически все регионы России. В числе направлений крупнейшие города России: Казань, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Ярославль, Новосибирск, Тюмень, Архангельск, Екатеринбург, а также регионы с уникальными природными достопримечательностями — Алтай, Камчатка, Сахалин, Карелия. В каждом туре заложена не только экскурсионная, но и образовательная программа. Для участников разработаны 12 разнообразных тематических направлений по урбанистике, IT, экологии, медиа, предпринимательству и волонтерству. Около 80 туров носят инновационный характер: в программу входит посещение технопарков и современных креативных пространств.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — стана возможностей» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».