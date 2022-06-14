14 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили предложение ввести в России запрет на самовыгул домашних животных и штрафы за выброшенных питомцев.

Светлана Рыбина, , 22:41 — REGNUM Заявление депутата Госдумы Владимира Бурматова («Единая Россия») о том, что в Госдуме предложили позволить субъектам Российской Федерации своими законами вводить запрет на самовыгул домашних животных, а также штрафовать за выбрасывание питомцев на улицу, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Бездомные собаки Иван Шилов © ИА REGNUM

Владимир Бурматов Er.ru

«Давно пора! Все владельцы животных должны знать, что они несут ответственность за питомцев, и что отказаться от этой ответственности будет нелегко», — отмечает Дмитрий Ю.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные штрафные санкции нужны как воздух, потому что владельцы животных чувствуют себя слишком вольготно, распоряжаясь судьбой своего питомца.

«Правильно. А то заводят собак. А эти собаки бегают и людей кусают. Мы ответственны за тех, кого приручили», — пишет Стас М.

«Вот это абсолютно правильно. Вопрос только, как эти нормы исполняться будут и как будут за этим следить. И установили бы ещё штраф для родителей, которые за детьми не смотрят на прогулке, из-за чего дети к собакам подбегают, которые на поводке», — написал Михаил М.

Некоторые комментаторы отмечают, что инициатива, конечно, правильная, но по факту правоохранительным органам будет крайне тяжело доказать, что конкретное животное когда-то ранее принадлежали определённому владельцу.

«Давно пора. А то поиграли с питомцем, пока тот маленький, а потом выбросили за ненадобностью. На заведение домашнего животного нужно выдавать разрешение. Чтобы все подряд не могли заводить. Только те, кто реально сможет позаботиться о животном и создать удовлетворительные условия для его содержания», — предлагает Лайла Л.

«А как, мне интересно, доказать, что кто-то конкретный выбросил животное на улицу. Как выяснить принадлежность питомца тому или иному владельцу? В большинстве провинциальных городов и видеокамер на улицах нет», — подметила Светлана Н.

Часть людей полагает, что подобные штрафы необходимо вводить только после тотальной регистрации вообще всех домашних животных на территории России.

«Прежде чем вводить штрафы за выброшенных животных следует обязать владельцев питомцев их регистрировать. Нашли животное без регистрации — штраф. Только тогда можно будет понять, чей это пёс гуляет по городу в поисках своего дома», — уверен Сергей Т.

Нашлись и те, кто отмечают, что подобные штрафные меры могут применять совершенно несправедливо.

«Привожу простой пример: одинокий пенсионер отправляется на месяц в больницу, к примеру. Дома у него хоть живёт, присматривать некому. Что делать? Выпустить на улицу или закрыть в квартире? В первом случае котик выживет, но найдутся умники, которые впаяют штраф. Во втором случае котик умрёт от голода, зато контролирующие органы будут довольны. Вопрос: каким местом думают законодатели?» — интересуется Дмитрий В.

Любимые питомцы у бабушек – кошки Екатерина Шилкина © ИА REGNUM

Напомним, 14 июня депутат Госдумы Владимир Бурматов («Единая Россия») сообщил по итогам заседания рабочей группы, что в Госдуме предложили позволить субъектам Российской Федерации своими законами вводить запрет на самовыгул домашних животных, прежде всего собак. Помимо прочего, рассматривается возможность введения штрафа размером до 30 тыс. рублей для граждан, которые выбросили домашнее животное на улицу, а также в случае, если питомец покусал людей.