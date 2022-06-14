Лодзь, Польша, 14 июня, 2022, 21:36 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июня, в Лодзе (Польша) на «Стадионе LKS» сборная Украины по футболу в матче четвертого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 встретится со сборной Ирландии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

@cfcunofficial (Chelsea Debs) London Александр Зинченко

Стартовые составы команд:

Украина: Дмитрий Ризнык, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко, Сергей Сидорчук, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Артем Довбик.

Ирландия: Кьювин Келлехэр, Дара О’Ши, Дарра Ленихан, Джеймс Макклин, Натан Коллинс, Джош Каллен, Алан Браун, Джейсон Моламби, Трой Парротт, Джейсон Найт, Скотт Хоган.

На данный момент сборная Украины с двумя победами и шестью набранными очками занимает чистое первое место в турнирной таблице группы 1. Сборная Ирландии, набрав три очка, располагается тремя позициями ниже.