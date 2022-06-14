Брянск, , 21:31 — REGNUM Ракетой «Точка-У», по версии военных, был нанесён удар по селу Займище (Брянская область), заявил 14 июня глава региона Александр Богомаз в эфире «России 24».

Александр Богомаз The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

Отметив, что оперативно-следственная группа тщательно расследует случившееся утром 14 июня — обстрел Займища, губернатор добавил:

«Как говорят военные, нанесён был удар «Точкой-У».

По словам главы региона, в Займище нет никаких военных объектов, так что целились, очевидно, в жилой район. Ракета взорвалась в огороде в одном из домовладений. Пострадали люди, находившиеся в это время в огороде.

Раненых доставили в Клинцовскую районную больницу, «у них у всех повреждения мягких тканей, все они в состоянии средней тяжести». Жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть человек получили ранения при обстреле Займища утром 14 июня.

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