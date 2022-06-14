Бари, Италия, 14 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. Два российских крейсера 14 июня прошли в Ионическом море в 150 километрах от берегов Италии, передают национальные СМИ.

Mil.ru Ракетный крейсер «Варяг»

Речь идет о кораблях «Варяг» и «Удалой».

Ряд либеральных СМИ усмотрели в этих перемещениях «вблизи берегов Италии» «провокацию» со стороны Москвы.

В этом же регионе расположена одна из военно-морских баз НАТО, где дежурят американские корабли, включая «ядерный» авианосец «Трумэн».