Москва, 14 июня 2022, 21:28 — REGNUM В ходе восстановления Мемориального комплекса Саур-Могила в Донецке будут созданы три рельефа, посвященные подвигу современных ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР, и российских военнослужащих, задействованных в спецоперации по защите Донбасса, сообщается на сайте Российского Военно-Исторического общества.
Он напомнил историю создания мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере. Так как описание облика всех воинов дружины летопись не сохранила, было принято решение некоторым дружинникам придать образы Героев России — бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Похожий прием позволит увековечить память героев нашего времени и на земле Донбасса.
Восстановлением мемориала занимается Российское военно-историческое общество совместно с Министерством обороны Российской Федерации. До начала строительных работ было проведено разминирование территории.
В общей сложности на мемориале будет 7 рельефов: 3 новых и 4 исторических, созданных в память о родах войск Красной Армии. На исторических рельефах в ходе реставрации оставят следы от снарядов — страшные свидетельства боевых действий.
Еще одна большая часть работы — восстановление масштабных фигур, которые были полностью разрушены: 36-метровой стелы и 12-метрового Солдата Победы.
Завершить основной этап работ планируется к 31 августа 2022 года. Архитекторы, строители, художники, скульпторы трудятся в круглосуточном режиме. А у жителей Донецка тем временем родилась добрая примета: «Как только Солдат Победы встанет на Саур-Могиле, на нашей земле вновь насупит мир!».
Как раннее сообщало ИА REGNUM, летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка, навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.
Семь десятилетий спустя Саур-Могила снова стала центром боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцами ДНР отсюда были изгнаны украинские националисты.
Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата, а в 1975 году у его подножия был зажжён Вечный огонь.
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