Москва, 14 июня, 2022, 21:28 — ИА Регнум. В ходе восстановления Мемориального комплекса Саур-Могила в Донецке будут созданы три рельефа, посвященные подвигу современных ополченцев Донбасса, Народной милиции ДНР и ЛНР, и российских военнослужащих, задействованных в спецоперации по защите Донбасса, сообщается на сайте Российского Военно-Исторического общества.

Pravdnr.ru Саур-Могила

«Наша работа на Саур-Могиле состоит из двух огромных блоков. Первый блок — это восстановление. Фигура солдата, стела и Вечный огонь были полностью снесены нацистами. Мы фактически воссоздаем их исторический облик. А вот с левой стороны от Вечного огня мы планируем установить новые рельефы. У Героев, которые на них изображены, есть реальные прототипы. Там не будет написано конкретных фамилий, но те люди, которые защищали Саур-Могилу, теряли своих соратников и близких — узнают родные лица. Там будут Герои Донецкой Народной Республики, Герои Российской Федерации, которые участвуют в специальной военной операции, — рассказал журналистам заместитель председателя РВИО Николай Овсиенко .

Он напомнил историю создания мемориала «Князь Александр Невский с дружиной» на Чудском озере. Так как описание облика всех воинов дружины летопись не сохранила, было принято решение некоторым дружинникам придать образы Героев России — бойцов 6-й роты Псковской дивизии ВДВ. Похожий прием позволит увековечить память героев нашего времени и на земле Донбасса.

Восстановлением мемориала занимается Российское военно-историческое общество совместно с Министерством обороны Российской Федерации. До начала строительных работ было проведено разминирование территории.

В общей сложности на мемориале будет 7 рельефов: 3 новых и 4 исторических, созданных в память о родах войск Красной Армии. На исторических рельефах в ходе реставрации оставят следы от снарядов — страшные свидетельства боевых действий.

«Чугунное литье было в 1967 году, мы эту технологию повторим. Исторические рельефы мы частично реставрируем на месте, частично вывозим в Ростов-на-Дону для проведения глубокой реставрации. Верхний пилон, посвященный авиации, разбомблен вдребезги. Его будут собирать из частей и недостающие фрагменты доливать чугуном. На исторических пилонах мы специально оставим несколько фрагментов, на которых видна плотность огня. При обстреле Саур-Могилы в 2014–2015 годы осколками был побит буквально каждый сантиметр рельефов. Чугун пробит насквозь! Это тоже часть истории, которую должны знать наши дети и внуки. Подвиг этот был и в годы Великой Отечественной войны, когда за взятие этой стратегической высоты погибло 23 000 человек, погибали здесь освободители и сейчас. Мы сохраним снаряды, застрявшие в монументе, потому что точно такие же снаряды разрывались в центре Луганска, в центре Донецка. Также на вершине Саур-Могилы навечно останутся семь «новых» могил защитников Донбасса. Война уйдет, и прекрасный город Донецк вновь будет покрыт розами, но эти «шрамы войны» должны остаться. Их нужно знать, видеть, помнит», ­- подчеркнул Николай Овсиенко.

Еще одна большая часть работы — восстановление масштабных фигур, которые были полностью разрушены: 36-метровой стелы и 12-метрового Солдата Победы.

«Это бережное и скрупулёзное повторение того, что было на мемориале. Вы знаете, что у нынешней украинской власти «закон жанра» — уничтожать не только людей, но и памятники, символы. Они первое, что сделали — уничтожили этот символ Победы: стелу и Солдата Победы. Им казалось, что тем самым они сотрут историческую память. Не удастся! Мы ее обязательно восстановим,» — подчеркнул Николай Овсиенко.

Завершить основной этап работ планируется к 31 августа 2022 года. Архитекторы, строители, художники, скульпторы трудятся в круглосуточном режиме. А у жителей Донецка тем временем родилась добрая примета: «Как только Солдат Победы встанет на Саур-Могиле, на нашей земле вновь насупит мир!».

Как раннее сообщало ИА REGNUM, летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка, навсегда вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.

Семь десятилетий спустя Саур-Могила снова стала центром боевых действий. В ходе ожесточенных боев ополченцами ДНР отсюда были изгнаны украинские националисты.

Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата, а в 1975 году у его подножия был зажжён Вечный огонь.

Читайте ранее: Скульптура солдата на Саур-Могиле будет отреставрирована к концу лета