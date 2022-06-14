Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Американский актёр Джейсон Момоа и мексиканская актриса Эйса Гонсалес расстались. Об этом 14 июня пишет People, ссылаясь на свой источник.

Gage Skidmore Джейсон Момоа

«Они просто очень разные люди», — объяснил инсайдер издания. Роман актёров продлился четыре месяца.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года западные СМИ сообщили о расставании Джейсона Момоа и актрисы Лизы Боне. Артисты прожили в браке 16 лет.