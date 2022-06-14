Милан, Италия, 14 июня, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Как на АЗС с самообслуживанием, так и на «фирменных» заправках в Италии средняя стоимость литра бензина превышает 2 евро за литр, передают национальные СМИ 14 июня.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заброшенная АЗС

На АЗС с самообслуживанием средняя цена — 2,04 евро, с обслуживанием — 2,16 евро. Стоимость дизеля — 1,97 и 2,09 евро за литр соответственно.

В течение минувшей недели, 8−14 июня, цены продолжали незначительно увеличиваться.