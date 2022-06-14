Роттердам, Нидерланды, , 21:20 — REGNUM Сегодня, 14 июня, в Роттердаме на стадионе «Де Куйп» сборная Нидерландов в матче четвертого тура групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона 2022/23 встретится со сборной Уэльса. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Матейс де Лигт Ajax.nl

Стартовые составы команд:

Нидерланды: Яспер Силлессен, Джордан Тезе, Маттейс де Лигт, Бруно Мартинс Инди, Тайрелл Маласия, Ханс Хатебур, Френки де Йонг, Тейн Копмейнерс, Коди Гакпо, Ноа Ланг, Винсент Янссен.

Главный тренер: Луи ван Гал.

Уэльс: Уэйн Хеннесси, Крис Мефам, Джо Родон, Итан Ампаду, Бэн Дэвис, Харри Уилсон, Меттью Смит, Даниэль Джеймс, Сорба Томас, Уэс Бернс, Бреннан Джонсон.

Главный тренер: Роберт Пейдж.