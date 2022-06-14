Москва, , 21:18 — REGNUM В России за май 2022 года введено в эксплуатацию почти 6,9 млн квадратных метров жилья, что на 38,3% больше, чем в мае прошлого года. Об этом сообщает 14 июня Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Строительство жилья Inginstroy.ru

За период с января по май введено уже 44,5 млн квадратных метров жилья, что на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным Росстата, лидируют среди регионов по показателю ввода жилья за пять месяцев Московская область — более 7 млн квадратных метров, Краснодарский край — 3,3 млн квадратных метров и Москва — почти 2,5 млн квадратных метров.