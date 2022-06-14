Вашингтон, 14 июня, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Недооценка России, в том числе её экономических возможностей, дорого обходятся Западу, заявил американский аналитик Джеймс Дор, чьё заявление опубликовано на YouTube.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По словам Дора, санкции только укрепили российскую экономику, а рубль в итоге «становится самой надёжной валютой в мире». В экономической войне, таким образом, побеждают не США, а Россия.

По его словам, Запад редко так сильно ошибался в оценке экономики противника и с такими серьёзными последствиями. Оказалось, что экономика России сопоставима с экономикой Германии и Японии.

В итоге отказ от торговли с Россией выльется в переустройство всего мирового рынка. Что касается антироссийских санкций, они дали «обратный эффект», что вызвало «рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», считает Дор.