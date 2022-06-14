Американский аналитик заявил, что Запад грубо просчитался в оценке России
Вашингтон, 14 июня, 2022, 21:14 — ИА Регнум. Недооценка России, в том числе её экономических возможностей, дорого обходятся Западу, заявил американский аналитик Джеймс Дор, чьё заявление опубликовано на YouTube.
По словам Дора, санкции только укрепили российскую экономику, а рубль в итоге «становится самой надёжной валютой в мире». В экономической войне, таким образом, побеждают не США, а Россия.
По его словам, Запад редко так сильно ошибался в оценке экономики противника и с такими серьёзными последствиями. Оказалось, что экономика России сопоставима с экономикой Германии и Японии.
В итоге отказ от торговли с Россией выльется в переустройство всего мирового рынка. Что касается антироссийских санкций, они дали «обратный эффект», что вызвало «рост цен на топливо и продовольствие по всему миру», считает Дор.