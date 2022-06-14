Москва, 14 июня, 2022, 21:12 — ИА Регнум. В советский период нашей истории бытовал стереотип об общей исторической памяти, но в Молдавии живёт множество потомков коллаборационистов, у которых память о войне совсем другая. Об этом 14 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Румынские войска на юге Молдавии, 1944 год

«В СССР был стереотип насчёт единой памяти о ВОВ, который в России жив до сих пор. К сожалению, это и в те времена было не так. И в Молдавии в том числе», — заявил эксперт.

Кроме «смуглянки-молдаванки», десятки тысяч молдаван воевали в составе союзной Гитлеру румынской армии, напомнил Трухачёв.

«И у них, у этих воевавших в румынской армии молдаван, тоже есть потомки. И сейчас именно они правят страной, порой пытаясь быть большими румынами, чем сами румыны», — отметил политолог.

По словам Трухачева, румыны стыдятся диктатора Иона Антонеску, которого молдавские русофобы готовы вознести на щит.

«Так что можно говорить о том, что нам открывается доселе скрытая неприятная правда о Молдавии, не более того», — заключил эксперт.

Напомним, что ранее в Молдавии был оштрафован телеканал НТВ за употребление в эфире слов «Великая Отечественная».