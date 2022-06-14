Минск, 14 июня, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Уже в самом названии «прозападная оппозиция» кроется ответ на вопрос, почему так называемая оппозиция в Белоруссии поддерживает киевский режим. Как киевский режим, так и прозападная оппозиция в Белоруссии являются абсолютно несамостоятельными политическими структурами, всецело зависящими от своих западных хозяев — США и НАТО. Такое мнение корреспондентуИА REGNUM 14 июня высказал белорусский философЛев Криштапович.

Цитата из видео на teleskop-by.org Выступление Льва Криштаповича на конференции в Бресте

«В историческом плане как киевский русофобский режим, так и такая же русофобская прозападная оппозиция в Белоруссии ничем не отличаются от немецко-фашистских пособников на Украине и в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. Политически и идеологически это тождественные феномены. Это враги украинского и белорусского народов» Лев Криштапович

Философ считает, что говорить о политических дивидендах прозападной оппозиции в Белоруссии — нонсенс. «Марионетки (киевский режим и прозападная оппозиция в Белоруссии) не являются реальными политическими субъектами, они лишь инструмент Запада в реализации его интересов на постсоветском пространстве. Поэтому они по своему определению не могут претендовать на какие-то дивиденды точно так же, как лакеи не могут претендовать на имущество своих господ. Обязанность прозападной оппозиции обслуживать интересы западной олигархии и военщины, как обязанность лакея обслуживать своего господина. Вот и все дивиденды лакея», — заявил Криштапович.

Как сообщалоИА REGNUM, экс-кандидат в президенты БелоруссииСветлана Тихановская, экс-министр культуры БелоруссииПавел Латушко и другие белорусские оппозиционеры осудили специальную военную операцию России на Украине и в Донбассе, поддержав киевский режим.