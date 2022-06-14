Москва, , 21:05 — REGNUM Во вторник, 14 июня, в Мариуполе, впервые после освобождения города от украинской оккупации, были выплачены социальные пособия родителям новорожденных детей, сообщается на сайте Министерства труда и социальной политики ДНР.

Первые в новой истории города выплаты в размере 22 тыс. рублей единовременной помощи при рождении ребенка получили три семьи. Отметим, что в дальнейшем они ежемесячно будут получать государственную помощь на ребенка до достижения им трехлетнего возраста в размере 7 тыс. рублей.

«Это пример социально ответственного государства, которое готово поддерживать своих детей с самого рождения, несмотря на возникающие трудности. Хочу поздравить молодых родителей, пожелать крепкого здоровья деткам и пообещать, что мы приложим все силы, чтобы у малышей нашего города было радостное и беззаботное детство», — отметил присутствующий на мероприятии глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике на постоянной основе производится выплата 14 видов социальных пособий, получателями которых являются семьи с детьми, в том числе опекуны и приемные родители; инвалиды и граждане, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации. При этом большая часть из них — это выплаты семьям с детьми.

Узнать о своем праве на получение социального пособия можно у специалистов управлений труда и социальной защиты населения.