Ухта, Коми, 14 июня, 2022, 21:05 — ИА Регнум. В одной из школ Республики Коми будет увековечена память героя антинацистского сопротивления Донбасса Арсения Павлова, также известного под позывным «Моторола».

Andrew Butko Арсений Павлов

Памятная табличка в честь командира батальона «Спарта» Народной милиции ДНР будет установлена на здании Ухтинской школы №13, сообщает пресс-служба правительства Республики Коми.

«На фасаде школы №13 установят мемориальную доску, посвященную Арсену Сергеевичу Павлову, известному как «Моторола». Именно в этой школе учился будущий герой ДНР, кавалер Ордена Мужества», — указано в сообщении пресс-службы.

Решение об этом было единогласно принято депутатами горсовета Ухты.

Напомним, командир батальона НМ ДНР «Спарта» Арсений Павлов («Моторола») был убит в Донецке 16 октября 2016 года украинскими диверсантами, установившими взрывное устройство в лифте жилого дома.

В последний путь «Моторолу» вышли провожать десятки тысяч жителей Донецка.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Арсения Павлова («Моторолы») орденом Мужества посмертно.