Салехард, 14 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Ямал поможет Донбассу восстановить Волноваху. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

ИА REGNUM Волноваха

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с сотрудниками правительства ЯНАО 14 июня 2022 года подписали в Донбассе двухстороннее соглашение с администрацией Волновахского района.

Ямал поможет району восстановить социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, которая повреждена на 85%.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов в своём телеграм-канале отметил, что город Волноваха сильно пострадал от обстрелов украинских военных. Первая большая партия специализированной техники для коммунальных предприятий, бензовозы, пожарные машины уже на пути в Донбасс.

«Вместе с местной администрацией на месте определили, что сейчас наиболее нужно срочно людям, и единой командой с коллегами из Челябинской области будем помогать в стройке», — сообщил Дмитрий Артюхов.

Ямальский губернатор подчеркнул, что когда нужно было осваивать Западную Сибирь, тысячи жителей Донбасса поехали в Арктический регион строить города.

«Теперь наша очередь оказать людям всю необходимую поддержку. Ключевая цель — чтобы мирная, привычная жизнь вернулась в своё русло как можно скорее», — отметил глава ЯНАО.