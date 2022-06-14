Москва, 14 июня, 2022, 21:04 — ИА Регнум. Известный актёр Павел Табаков объяснил, почему был вынужден прекратить отношения с Софьей Синицыной. Об этом сообщил портал «7 Дней» 14 июня.

Кадр из интервью Павел Табаков

По словам артиста, причиной разрыва пары стали регулярные конфликты, которые могли негативно повлиять на психику их ребёнка. Однако Табаков также добавил, что сохранил дружеские отношения с Синицыной ради дочери: «Мы с Соней не живем вместе. Но у нас дружеские отношения, и для дочери это важно. Советская традиция продолжать жить вместе ради ребенка, по-моему, убивает его психику».

Напомним, Павел Табаков является сыном покойного актёра и режиссёра Олега Табакова. Подобно отцу, актёр активно снимается в кино и принимает участие в театральных постановках.