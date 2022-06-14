Лос-Анджелес, США, 14 июня, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Композитор Ханс Циммер рассказал Variety о работе над музыкой для сиквела «Дюны». Интервью опубликовано на сайте издания 14 июня.

Цитата из к/ф «Дюна». Реж. Дени Вильнёв. 2021. США Тимоти Шаламе в роли Пола Атрейдеса

По словам Циммера, он только начал писать саундтрек к картине. «Я только начинаю. Моя работа с режиссёрами заключается в том, чтобы делать то, что они не могут себе представить», — поделился композитор.

ИА REGNUM напоминает, что Ханс Циммер написал музыку для первой части «Дюны». Режиссёром проекта выступил Дени Вильнёв.