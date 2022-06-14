Италия в отпуске: главным критерием становится цена
Рим, 14 июня, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Для 21% граждан Италии главный критерий при выборе места проведения отпуска — стоимость поездки, таковы опубликованные 14 июня итоги опроса SWG.
Alexas Fotos
Евро
Это самый популярный из вариантов ответа. Меньшие доли граждан в первую очередь интересуются такими критериями, как «качество пейзажа», достопримечательности и новизна.
Как сообщалось ранее, по данным социологов, в отпуск в 2022 году намерены отправиться 87% итальянцев, 82% проведут его на родине, около половины граждан будут отдыхать на море.