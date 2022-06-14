Екатеринбург, , 20:55 — REGNUM Партия «Единая Россия» выдвинула Евгения Куйвашева кандидатом от партии на выборах главы Свердловской области. Подводя итоги работы за пять лет, действующий глава региона рассказал о планах развития области

Евгений Куйвашев Kremlin.ru

В своем выступлении на конференции регионального отделения «Единой России» секретарь отделения, действующий губернатор отметил, что только в прошлом году в регионе построено шесть детских садов, восемь школ, две поликлиники. Были также переоснащены два сосудистых центра, организована работа пяти центров онкопомощи.

«Мы построили и реконструировали более 300 детских садов. В Верхней Пышме открыли роддом, который может принимать почти 500 пациенток в сутки. Мы первый регион, где открылся филиал «Сириуса» — наш проект «Золотое сечение». Только за прошлый учебный год на школьный этап олимпиад заявилось больше 300 тысяч школьников. 1 сентября мы откроем новый образовательный центр на Широкой речке», — сказал он.

Евгений Куйвашев подчеркнул, что также уже идет разработка региональной программы по поддержке студенчества — с этой инициативой планируется выйти на федеральный уровень.

«Люди — главный капитал развивающихся городов и регионов. Я думаю, наша область — идеальное место для получения высшего образования. Выпускники наших вузов могут найти себе применение, построить карьеру в Свердловской области. Ну, или где угодно в России, если захотят. Но обычно, как правило, они остаются у нас», — сказал он.

При этом Свердловская область — это не только промышленность, но и новые технологии.

«Приведу только один пример — СКБ Контур, наш местный Google. Последние несколько месяцев наши айтишники активно заменяют ушедшие из России сервисы. Сделали свой Zoom — «Контур. Толк». Я знаю, что разрабатываются и другие важные для нашей жизни программы», — отметил он.

В регионе активно развивается сельское хозяйство.

«Ещё 30 лет назад мало кто верил, что в суровом промышленном регионе, как Свердловская область, может так успешно развиваться сельское хозяйство, что здесь можно вырастить что-то кроме картофеля. Именно у нас, в Екатеринбурге, была создана первая в мире ферма по выращиванию клубники круглый год. За следующие пять лет мы только нарастим темпы», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия».

В Свердловской области через фонды помогают малому и среднему бизнесу, решают экологические, инфраструктурные, социальные и другие проблемы. Уже сейчас количество выбросов в воздух удалось сократить почти на 30%, заметил секретарь реготделения «Единой России».

Много сил было вложено и в развитие спорта и проведение крупных соревнований.

«Цель у меня одна — людям должно быть хорошо, комфортно жить. Они должны создавать семьи, рожать детей, отдыхать, заниматься спортом и радоваться жизни. И для этого мы все работаем и будем работать» — заключил он.

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