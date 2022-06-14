Женева, Швейцария, 14 июня, 2022, 20:54 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 258 020 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 559 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 14 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Согласно последним данным, за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже533 816 957 носителей вируса, подтверждено 6 309 633 случая смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 313 554 выявленных инфицированных и 579 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.