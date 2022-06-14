Грозный, 14 июня, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Последний этап по освобождению посёлка Камышеваха (ЛНР) от украинских боевиков завершён, написал 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

В посёлке зачищено «всё до последнего дома», отмечает Кадыров. Освобождение Камышевахи осуществил личный состав специального полка полиции им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по Чеченской Республике совместно с бойцами 6-го Казачьего полка.

Глава Чечни отметил, что украинские боевики приложили много сил, пытаясь «удержать стратегически важный населённый пункт». Однако они не смогли противостоять натиску союзных войск. Кадыров отметил, что приближение чеченских спецподразделений вселяет ужас в укронацистов.

Рамзан Кадыров «Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации».

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