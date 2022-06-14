Оттава, , 20:49 — REGNUM Компания Adobe начала тестирование условно бесплатной веб-версии Photoshop. Об этом 14 июня пишет The Verge.

«Бесплатный» сыр

Как отмечает издание, такой шаг направлен на то, чтобы познакомить с сервисом как можно больше людей. Часть функций в версии будут платными — к бесплатным относятся лишь базовые опции.

Добавим, что «бесплатная» веб-версия пока доступна в тестовом режиме лишь в Канаде. Для того, чтобы ей воспользоваться необходимо войти в свою учётную запись Adobe.

Ранее компания Adobe (разработчик Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Acrobat DC и других программ), прекратила продажу товаров и услуг в России. Этот шаг связан с соблюдением санкций, введенных США, ЕС и Британией в отношении РФ.

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