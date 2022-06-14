Москва, 14 июня, 2022, 20:50 — ИА Регнум. Оппозиция в Молдавии разобщена и ничего не добьётся, даже на фоне инфляции в 27% и экономической стагнации. Об этом 14 июня заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

«Митинги в Молдавии ни к чему не приведут. Пророссийские силы слишком разобщены и не имеют возможности подорвать власть президента Майи Санду и прочих граждан Румынии в высшем руководстве», — заявил эксперт.

Если Молдавия не ввяжется в войну и не станет немедленно объединяться с Румынией, Майе Санду ничего не грозит, заключил эксперт.

Напомним, что в Молдавии наблюдается скачкообразный рост цен, на фоне которого усиливается политическая нестабильность. Так, был арестован и обвинён в госизмене экс-президент страны Игорь Додон.