Грозный, 14 июня 2022, 20:47 — REGNUM Населенный пункт Камышеваха в Луганской Народной Республике полностью освобожден от неонацистов. Завершились последние мероприятия по зачистке всей территории поселка, в которых участвовали подразделения чеченских бойцов и 6-го Казачьего полка, сообщил 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.
По словам чеченского лидера, для укронацистов, несмотря на значительные резервы «живой силы и средств», выделенной Киевом для удержания этого стратегически важного населенного пункта, эта попытка завершилась провалом.
Читайте также: Кадыров заявил об уничтожении группы националистов в Камышевахе