Грозный, , 20:47 — REGNUM Населенный пункт Камышеваха в Луганской Народной Республике полностью освобожден от неонацистов. Завершились последние мероприятия по зачистке всей территории поселка, в которых участвовали подразделения чеченских бойцов и 6-го Казачьего полка, сообщил 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от вооруженных националистических формирований. Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата, Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили всё до последнего дома. <…> Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, для укронацистов, несмотря на значительные резервы «живой силы и средств», выделенной Киевом для удержания этого стратегически важного населенного пункта, эта попытка завершилась провалом.

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