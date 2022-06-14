Грозный, 14 июня, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Населенный пункт Камышеваха в Луганской Народной Республике полностью освобожден от неонацистов. Завершились последние мероприятия по зачистке всей территории поселка, в которых участвовали подразделения чеченских бойцов и 6-го Казачьего полка, сообщил 14 июня глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Завершился последний этап по освобождению Камышевахи от вооруженных националистических формирований. Личный состав специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова МВД по ЧР под грамотным командованием моего дорогого брата, Героя России Замида Чалаева совместно с бойцами 6-го Казачьего полка зачистили всё до последнего дома. <…> Жители Камышевахи могут вдохнуть полной грудью, ведь отныне они свободны от украинской оккупации», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По словам чеченского лидера, для укронацистов, несмотря на значительные резервы «живой силы и средств», выделенные Киевом для удержания этого стратегически важного населенного пункта, эта попытка завершилась провалом.

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