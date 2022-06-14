Манчестер, Великобритания, 14 июня, 2022, 20:44 — ИА Регнум. 14 июня на официальном сайте «Манчестер Сити» объявили о продлении контракта с 36-летним английским голкипером Скоттом Карсоном. Новое соглашение рассчитано на один год до конца сезона 2022/23.

«Манчестер Сити»

«Я рад остаться в «Манчестер Сити» еще на один сезон. Работать с Гвардиолой, тренерами и такими талантливыми партнерами по команде — настоящая честь, которой я наслаждаюсь каждый день. Я добился многого за время, проведенное в «Манчестер Сити». Надеюсь, что смог и дальше помогать другим вратарям команды становиться лучше», — цитирует Карсона официальный сайт «горожан».

Скотт Карсон выступает за «Манчестер Сити» с 20 июля 2021 года после перехода из «Дерби Каунти» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 36-летнего голкипера, по оценкам портала transfermarkt, составляет 300 тысяч евро.