Волчанск, Свердловская область, , 20:44 — REGNUM Водителя автобуса, врезавшегося в Волчанске Свердловской области в дерево, отпустили из больницы. Об этом сообщает региональное Управление ГИБДД.

КоАП РФ Pravo.ru

После осмотра медики решили, что он не нуждается в госпитализации. В отношении него составили административный протокол за отсутствие карты водителя в техническом средстве контроля режима труда и отдыха. А за выпуск автобуса без такой карты на линию административное дело завели в отношении юридического лица.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 14 июня автобус вёз 25 рабочих. Во время движения 60-летний водитель потерял сознание. В результате автобус задел по касательной встречный автомобиль «Рено» и врезался в дерево. Пострадавших нет.

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