Москва, 14 июня 2022, 20:43 — REGNUM Известный певец Григорий Лепс раскрыл стоимость билетов на свой московский юбилейный концерт. Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач» 14 июня.
Так, минимальная стоимость прохода на мероприятие составляет тысячу рублей, а вот VIP-билеты на выступление певца обойдутся в 30-50 тыс. рублей. Однако больше всего Лепс планирует заработать на зрителях, которые собираются смотреть концерт из премиальной ложи — стоимость одного билета подобной категории варьируется от 450 до 750 тыс. рублей. Стоит отметить, что подобные цены вызвали массу негодования в Сети:
«На фиг так платить? Чтоб увидеть пьяного Лепса, да ну его!», — считает Ananda.
«На хрен он нужен, по телеку задолбал, ещё идти и платить», — уверен Михаил.
«Шутите???», — негодует Юлия.
Напомним, концерт в честь 60-летия Григория Лепса состоится в Москве 15 июля 2022 года. Проведение мероприятия запланировано на стадионе «Лужники».
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