Рим, 14 июня, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Вопрос о вывозе зерна с Украины должен быть решен в течение нескольких недель, заявил 14 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

Pxhere.com Плевелы и зерна

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийские санкции и геополитическая перестройка — все новости»

Позже начнется сбор нового урожая, и могут возникнуть проблемы с сохранностью зерна, отметил он.

Нужно обеспечить возможность «вывоза зерна с Украины по безопасным маршрутам», добавил Драги.