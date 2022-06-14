Краснодар, , 20:37 — REGNUM 22-летний российский центральный полузащитник «Краснодара» Даниил Уткин перейдет в «Ростов» на полноценной основе. Об этом 14 июня сообщило издание «РБ Спорт».

ФК «Краснодар»

По информации источника, стороны близки к заключению сделки. «Ростов» в ближайшее время подпишет с Уткиным полноценный контракт.

В прошедшем сезоне Даниил Уткин, выступая за грозненский «Ахмат» на правах аренды, принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился девятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Текущее соглашение Уткина с «Краснодаром» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего россиянина в 3,5 миллиона евро.