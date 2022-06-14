Рим, 14 июня, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Власти Украины хотят добиться вступления страны в ЕС, и их следует в этом поддержать, заявил 14 июня премьер-министр Италии Марио Драги.

World Economic Forum Марио Драги

Как сообщалось ранее, вопрос о предоставлении Киеву статуса кандидата в члены ЕС будет рассматриваться на саммите 15−17 июня.

Ранее Драги заявлял, что из крупных стран Евросоюза вступление Украины в ЕС поддерживает только сама Италия.