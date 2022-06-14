Москва, 14 июня, 2022, 20:32 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Торпедо», который в следующем сезоне сыграет в Тинькофф Российской Премьер-лиге, проявляет интерес к 31-летнему российскому фланговому нападающему «Валенсии» Денису Черышеву. Об этом 14 июня сообщило издание «РБ Спорт».

Steindy Денис Черышев

Ранее сообщалось, что Денис Черышев готов рассмотреть вариант с продолжением карьеры в чемпионате России. Текущее соглашение 31-летнего россиянина с испанским клубом рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Денис Черышев принял участие в семнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.