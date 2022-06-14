Москва, , 20:30 — REGNUM Продюсер Александр Роднянский попросил российских поклонников не присылать ему идеи и сценарии для производства кино. Он опубликовал пост на эту тему 14 июня в личном телеграм-канале.

Александр Роднянский Александр Вепрёв

Роднянский заявил, что его компания в России закрыта, поэтому он не занимается производством фильмов на территории РФ. «Я полностью сфокусирован на производстве международных проектов для глобальных платформ. На английском и других языках», — объяснил продюсер.

Добавим, что Роднянский вновь подтвердил, что «Кинотавр» в 2022 году «точно не состоится». Продюсер заявлял об отмене фестиваля ещё в марте.

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