Москва, , 20:29 — REGNUM Контракт испанского специалиста Гильермо Абаскаля с московским «Спартаком» рассчитан на два года до конца сезона 2023/24. Об этом 14 июня сообщил спортивный директор «красно-белых» Лука Каттани.

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Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» 10 июня 2022 года. Последним клубом 33-летнего испанца был швейцарский «Базель». Ранее Абаскаль также занимал посты главного тренера «Волоса», «Лугано», «Асколи» и «Кьяссо».

По итогам прошедшем сезона «Спартак» под руководством Руя Витории и Паоло Ваноли одержал лишь десять побед и набрал 38 очков в рамках Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Клуб занял десятую позицию в турнирной таблице регулярного чемпионата.