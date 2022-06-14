Филадельфия, США, , 20:29 — REGNUM Власти США решительно настроены справиться с проблемой вывоза зерна с территории Украины, идёт работа над соответствующим планом, заявил 14 июня в своём выступлении американский президент Джо Байден.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он заявил, что ведётся работа с партнёрами из ЕС с целью доставить на рынок 20 млн тонн зерна, заблокированного на Украине, «чтобы помочь сбить цены на продовольствие» в Европе.

Заявив, что Украина не может отправить «тысячи тонн зерна по Чёрному морю», Байден сказал, что поэтому американское руководство работает «над планом его вывоза через другие страны по железным дорогам».

Отметив, что у Украины «ширина железнодорожной колеи отличается от остальной Европы», Байден пообещал построить «временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше».

Из вагонов зерно будет перегружаться в зернохранилища, а уже после этого — в вагоны в Европе, чтобы доставить «его до океана и доставить по всему миру».

Напомним, на фоне западной истерии по поводу якобы созданной Россией катастрофы с украинским зерном президент РФ Владимир Путин напомним, что значимость украинского зерна для мирового рынка сильно преувеличена в пропагандистских заявлениях.

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