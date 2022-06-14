Челябинск, 14 июня, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Челябинская область передала Донецкой Народной Республике автомобили для медиков и аппараты ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

Всего в Республику доставили 11 автомобилей и 40 аппаратов ИВЛ. Также сюда приезли восемь автомашин с гуманитарным грузом.

В перспективе предстоит наладить постоянную поставку в ДНР медикаментов и лекарств. «Окажем необходимую помощь, всегда будем рядом», — пообещал губернатор Алексей Текслер.