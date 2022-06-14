Сыктывкар, 14 июня, 2022, 20:25 — ИА Регнум. В Коми возобновили расследование убийства 30-летней давности после того, как в забетонированной яме были обнаружены человеческие останки, сообщает пресс-служба СКР.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

По данным следствия, найденные останки могут принадлежать пропавшему без вести в 1991 году жителю Вуктыла.

«Обстоятельства исчезновения достоверно установлены не были, как не было обнаружено и тело мужчина. Через некоторое время производство приостановили», — пояснили в ведомстве.

В мае 2022 года следователи, криминалисты, сотрудники уголовного розыска установили обстоятельства исчезновения гражданина и место сокрытия его тела. В июне из забетонированной ямы на территории бывшего токарно-слесарного цеха извлечены «скелетированные останки потерпевшего» с признаками насильственной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, жителю Ставрополья дали десять лет колонии за убийство 11-летней давности.